ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye hakkında yeni bir seyahat uyarısı yayınladı.

Uyarının ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye gelmesinden sadece bir gün önce yayınlanması dikkat çekti.

Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın haberine göre uyarıda, ABD vatandaşları ”Türkiye’deki terörist gruplardan artan tehditlerden dolayı” uyarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Konsolosluğundaki çalışanların ailelerinin İstanbul’u terketme emrinin ‘geçici’ olarak durdurulduğu da belirtildi.

ABD devlet çalışanlarının Türkiye’nin güneydoğusuna, Adana da dahil gitmeleri halen yasak.

Daha önceki seyahat uyarısı Ocak 25’de yayınlanmıştı ve bu seyahat uyarısı o uyarının yerine geçti.

Uyarıda, Türkiye’de ”büyük organizelerde, turist alanlarında, restaurantlarda, gece kulüplerinde, tiraci merkezlerde, ibadethanelerde ve hava alanları servisleri, metrolar, otobüsler, köprüler, otobüs terminalleri, deniz ulaşım merkezleri de dahil olmak üzere ulaşım merkezlerinde saldırılar” olabileceği kaydedildi.

ABD vatandaşlarının Türkiye’den sınırdışı edildiği veya gözaltına alındığı, bu sürede avukatlara ve ailelerine bu gözaltı süresince ulaşımın engellendiği hatırlatılatırken, ABD’nin Konsolos servislerinin kendi vatandaşlarına bazen reddedildiği veya ertelendiği ama bu durumun daha sık yaşanmaya başladığı kaydedildi.