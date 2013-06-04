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ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi: Barışçıl amaçlı gösteriler bile çatışmaya ve şiddet olaylarına dönüşebilir

04 Haziran 2013 06:11

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Amerikan vatandaşlarına Türkiye için seyahat uyarısında bulundu.
ABD ADışışleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan “bilgilendirme metninde”, Türkiye çapında yaşanan olaylar özetleniyor ve  “Türkiye’de seyahat edenler veya bu ülkede yaşayanlar olası şiddet olaylarına karşı tetikte olmalıdır. ABD vatandaşlarına gösterilerden ve büyük mitinglerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Barışçıl amaçlı gösteriler bile çatışmaya ve şiddet olaylarına dönüşebilir” dendi. 

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