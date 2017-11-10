ABD’den Türkiye’ye şeffaflık ve hukuka uygunluk çağrısı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Kasım (DHA) -Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD ziyareti sırasında ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada Türkiye’ye ABD misyonlarında çalışanların, gazetecilerin ve sivil toplum kuruluşu yöneticilerinin tutuklanmasına ilişkin dava süreçlerinde şeffaflık ve hukuğa uygunluk çağrısı yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD ve Türkiye arasındaki uzun süren stratejik ortaklığı pekiştirmek için Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre iki lider görüşmenin ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmasına yardımcı olacağını umduklarını söyledi ve ortak zorluklar karşısında dost ve müttefik ülkeler olarak yapıcı diyaloğa itiyaç duyulduğu konusunda anlaştı. ABD ve Türkiye’nin Ortadoğu’daki ortak çıkarları istikrar ve güvenliğin altını çizen iki lider, bu bağlamda hükümetler arası istişarelerin devam etmesi konusunda anlaştı. ABD Başkan yardımcısı Pence Başbakan Binali Yıldırım’a Türkiye’nin IŞİD’le mücadeleye ve küresel güvenliğe katkılarından dolayı teşekkür etti ve ABD’nin PKK ve diğer terör tehditlerine karşı Türkiye’nin tarafında durduğunu vurguladı. ABD Başkan Yardımcısı Pence ABD’nin Türkiye’deki temsilciliklerindeki yerel çalışanların, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin olağan üstü hal kapsamında tutuklanmasına dair derin endişelerini dile getirdi ve bu davalardaki hukuki sürecin şeffaf ve esaslara uygun olarak yürütülmesi çağrısı yaptı.