ABD'den Türkiye'ye Peşmerge mesajı

ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Marie Harf, "Peşmergelerin Kobani’ye gitmesine izin vermesi, koalisyon güçlerini destekleme çabalarına önemli bir katkı. Türkiye önemli şeyler yapıyor" dedi.

Harf'e, günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Kobani eğer stratejikse bizim için stratejik. Amerika için stratejik değil" sözlerine ilişkin soru yöneltildi. Bunun üzerine Harf, Erdoğan’ın sözlerini görmediğini ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil Türk yetkililerle, IŞİD’le mücadelede genel anlamda ortak amaç ve stratejileri konusunda yakın temasta bulunduklarını kaydetti.

Harf, "Türk hükümetine Kobani yakınlarına takviye yapacağımızı söylediğimiz zaman, burasının IŞİD’in artan şekilde silah ve savaşçılarını, paralarını ve kaynaklarını aktardığı çok önemli bir yer olduğuna inandığımız için yaptık. Dolayısıyla, (Kobani’nin) önemli olduğuna inanıyoruz, yoksa oradaki savaşçılara havadan silahlar bırakmazdık" diye konuştu.

'Türkiye koalisyonun değerli bir parçası'

"Türkiye’nin Kobani’ye yardım etmediği" yönündeki eleştiri üzerine Harf, "Buna kesinlikle katılmıyorum. Türkiye’nin IKBY Peşmergeleri'nin Kobani’ye gitmesine izin vermesi, koalisyonun oradaki güçleri destekleme çabalarına önemli bir katkı. Dün atacaklarını belirttikleri bu adım, çok önemli bir adım. Burada, bu tür açıklamaları gözardı etmeye ve sadece yapmadıkları şeylere odaklanmaya yönelik bir ikircik var sanırım ama Türkiye oldukça önemli şeyler yapıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin stratejik müttefik ve koalisyonun değerli bir parçası olduğunu dile getiren Harf, Türkiye’nin Permergeler'in geçişine izin verme de dahil koalisyonda birçok adım attığını da tekrarladı.

Permergeler'in sınırı geçmesinin nasıl olacağına yönelik soru üzerine Harf, bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

'Videonun gerçekliğini araştırıyoruz'

Harf, Pentagon'un Kobani’ye havadan yapılan takviyelerden IŞİD tarafına düşen bir tanesinin yok edildiğini açıklamasına rağmen, IŞİD’in bu yardım kutusunu ele geçirdiğine yönelik video yayınladığının sorulması üzerine, videoyu gördüklerini ama gerçek doğru olup olmadığını teyit edemeyeceğini bildirdi.

Internette birçok propaganda ve yanlış bilgiler bulunduğuna dikkati çeken Harf, "Bu video da o kategoriye girebilir. Şu anda konuyu araştırıyoruz" dedi.

Öte yandan Harf, Dışişleri Bakanlığı olarak Irak’a, olası 46 bin atım M1A1 Abrams tank cephanesi ve ilgili ekipman ve parça satışını onayladıklarını ve tahmini maliyetin 600 milyon dolar tuttuğunu açıkladı. Harf, bunun IŞİD ile mücadelede Irak hükümetini desteklemenin bir parçası olduğunu, bu satışın 30 günlük Kongre bildirimi dahilinde yapılacağını bildirdi.