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ABD’den Türkiye'ye 'Nokta' uyarısı

'Türk yetkilileri, basın özgürlüğüne saygı göstermeye davet ediyoruz'

15 Eylül 2015 12:37

Nokta dergisine düzenlenen polis baskına ABD’den tepki geldi. T24’e açıklamada bulunan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Türk yetkilileri, basın özgürlüğüne saygı göstermeye ve Türkiye’nin ana değerlerine sahip çıkmaya çağırdı. ABD’li yetkili yargı sürecinin korunması ilkesine vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, “Haberleri gördük. Türkiye’yi, Türkiye anayasasına göre kutsal kabul edilen ‘basın özgürlüğü’ ve ‘yargı sürecindeki hakların korunması’ ilkelerine saygı göstermeye davet ediyoruz. Bunlar her sağlıklı demokrasinin anahtar elementleri. Türkiye’nin demokrasi kalitesi bizim için önemli. Türk yetkililerden, Türkiye’nin ana değerleri, demokratik temelleri ve evrensel özgürlük esaslarını muhafaza etmelerini bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Nokta dergisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın şehit tabutuyla selfie çekilirken gösteren görseli kapağına taşmasının ardından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "terör örgütü propagandası yapmak"la suçlanmıştı. Haftalık çıkan derginin son sayısı dağıtılmadan toplatılmıştı.

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