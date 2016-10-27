ABD'den Türkiye'ye Musul mesajı

Musul operasyonuna katılım konusunda Türkiye ve NATO müttefikleri arasında görüş ayrılıkları giderek belirginleşirken, ABD Başkanı Barack Obama ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Obama ve Erdoğan'ın görüşmede IŞİD'e karşı mücadeleyi ve operasyonel aşamaları değerlendirdikleri belirtildi. Açıklamada, Obama'nın Erdoğan'a Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadelede iki ülke arasında daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç duyulduğunu ilettiği kaydedildi. Açıklamaya göre Obama, 'Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerinin IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyona Türkiye'nin uygun şekil ve derecede katılımı konusunda daha fazla diyalog içinde olunması gerektiğini belirtti.

Beyaz Saray açıklamasında iki liderin ayrıca Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü ile PKK'nın Kuzey Irak'ta barınmasının engellenmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada da Obama'nın Erdoğan'ı telefonla aradığı ve görüşmenin 1 saat 25 dakika sürdüğü belirtildi. Açıklamada "ABD Başkanı Obama, Türkiye'nin DAEŞ karşıtı koalisyona uygun seviyede ve biçimde katılımı konusunda Türkiye ve Irak arasında devam eden diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtmiştir" ifadesi yer aldı.

Musul operasyonuna Türk askerlerinin katılımı konusunda Bağdat ile Ankara arasında yaşanan gerilim, NATO ülkeleriyle ilişkiye de yansımıştı. Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin Musul'u kurtarma operasyonuna müdahale etmesini eleştirerek, yabancı devletlerin egemenliğine saygılı olunması gerektiğini belirtmişti. Alman bakan, bu görüşün diğer NATO üyeleri tarafından da benimsendiğini ve Türkiye'ye 'yanlış anlamaya mahal vermeyecek şekilde' iletildiğini vurgulamıştı.

YPG Rakka operasyonuna katılmak istiyor

Musul operasyonu devam ederken uluslararası koalisyon güçleri ikinci hedefin Rakka operasyonu olduğunu açıklamıştı. Operasyona hangi güçlerin katılacağı tartışması sürerken, ABD'li komutan General Stephan Townsend Bağdat'ta yaptığı açıklamada YPG güçlerinin de Rakka operasyonuna katılmak istediklerini kaydetti.

Townsend, "Türkiye bizi Suriye Demokratik Güçleri ile Rakka dahil herhangi bir yerde birlikte görmek istemiyor" diyerek, konunun Türkiye ile görüşüldüğünü ve aşamalı olarak hareket edileceğini kaydetti. ABD'li general, kısa süre içinde etkin olabilecek tek gücün içinde YPG'nin de dahil olduğu Suriye Demokratik Güçleri olduğunu ifade ederek, bu birliklerle birlikte en kısa sürede Rakka’ya girmek istediklerine dikkat çekti.

ABD, Türkiye'nin 'PKK'nın Suriye kolu' olarak gördüğü YPG'yi IŞİD'e karşı mücadelede müttefik olarak kabul ediyor.

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DWRTRD/AFP/dpa/GA/BK