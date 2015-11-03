ABD’den Türkiye’ye ‘medya’ eleştirisi

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, ‘seçim kampanyaları süresince hükümete eleştirel bakan

gazeteciler ve medya kuruluşlarının baskı ve gözdağına maruz kalmasından derin endişe

duyduklarını' açıkladı.

Earnest, Washington yönetiminin şimdiye kadar basın, ifade ve toplanma özgürlüğü konusundaki

endişelerini gerek kamuoyu önünde, gerekse özel görüşmelerde ifade ettiğini belirterek, “Türk

yetkililere evrensel demokratik değerlere bağlı kalınması konusunda uyarılarımızı sürdürüyoruz” diye

konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama, Kasım ayı ortasında Antalya'da düzenlenecek G20 zirvesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.