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Dünya
Deutsche Welle

ABD’den Türkiye’ye ‘medya’ eleştirisi

ABD yönetimi, seçim sürecinde Türk gazeteci ve medya kuruluşlarına yönelik ‘baskı ve gözdağı’nı sert dille eleştirdi.

03 Kasım 2015 01:02

 

Beyaz Saray sözcüsü Josh Earnest, ‘seçim kampanyaları süresince hükümete eleştirel bakan
gazeteciler ve medya kuruluşlarının baskı ve gözdağına maruz kalmasından derin endişe
duyduklarını' açıkladı.

Earnest, Washington yönetiminin şimdiye kadar basın, ifade ve toplanma özgürlüğü konusundaki
endişelerini gerek kamuoyu önünde, gerekse özel görüşmelerde ifade ettiğini belirterek, “Türk
yetkililere evrensel demokratik değerlere bağlı kalınması konusunda uyarılarımızı sürdürüyoruz” diye
konuştu.

ABD Başkanı Barack Obama, Kasım ayı ortasında Antalya'da düzenlenecek G20 zirvesinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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