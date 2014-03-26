ABD'den Türkiye'ye kara para uyarısı

Gana ve Nijerya’dan sonra Kenya ve Tanzanya da Kara Para aklama listesinden çıkarken, Türkiye gri listede kalmaya devam etti. ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Finansal Suçlar Uygulama Ağı (FinCen) dün yayınladığı bir bildiride, “Para aklamada yasal düzenlemeleri tamamlamayan Türkiye, Uluslararası finansal sistem için risk taşıyor" açıklaması yaptı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gri listedeki Kenya ve Tanzanya’yı ciddi ilerleme kaydettiklerini ileri sürerek çıkarırken, Türkiye’nin gerekli reformları yapmadığını belirterek gri listede kalmaya devam ettiğini kaydetti. Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, geçtiğimiz yıl aynı listedeki Gana ve Nijerya da başarılı reformlarla gri listeden çıkarılmıştı.

FinCen’in OECD ülkelerinin kurduğu Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF)’ın gri listesinde bulunan ülkelerden Kenya ve Tanzanya’nın gereçekleştirdiği reformlarla çıkmayı başardığını duyururken, Türkiye, listede Cezayir, Ekvator, Etiyopya, Endenozya, Myanmar, Pakistan, Yemen ve Suriye ile birlikte yeralmaya devam etti. FinCen’in dünyadaki tüm finansal kuruluşlara gönderdiği ve dikkata alınmasını istediği listede İran ve Kuzey Kore, kara listede yeralamaya devam ederken FATF, tüm üye ülkelere de çağrıda bulunarak, yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasal eksiklikleri gidermeye niyetli olmayan Türkiye’ninde aralarında bulunduğu gri listedeki ülkelerin yaratabilecekleri riskleri dikkate almaları konusunda uyardı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin terörizmin finansmanının engelenmesi konusunda hazırlanan anlaşmayı imzalamadığı için kara para aklama cenneti olarak suçlamış, bu sert uyarı sonrasında hükümetin bir kısım yasal düzenlemeleri yapması üzerine; FATF, Türkiye’nin üyeliğini askıya alma kararından vazgeçmiş, ancak pozitif düzenlemelerin tatmin edici derecede olmadığına hükmetmişti.

Önceki yıl da gri listede bulunan diğer Afrika ülkeleri Gana ve Nijerya çıkardıkları yasal düzenlemeler sonrasında gri listeden çıkartılmıştı.

FAFT’ın raporundaki Türkiye ile ilgili bölümde; “Para aklamada yasal düzenlemeleri tamamlamayan Türkiye, Uluslararası finansal sistem için risk taşıyor.” ifadeleri yeralıyor.