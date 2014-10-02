ABD'den Türkiye'ye IŞİD'i görüşmek üzere iki konuk geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Barack Obama'nın Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı küresel koalisyon için özel temsilcisi emekli General John Allen ile Allen'ın yardımcılığını yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Brett McGurk'ün IŞİD'e karşı koalisyon çabaları kapsamında Türkiye'ye ziyarette bulunacağını söyledi.

Psaki, günlük basın toplantısında Allen ve McGurk'ün, IŞİD'e karşı koalisyon çabaları kapsamında, çeşitli bölgelere ilk kez kapsamlı ziyarette bulunacağı ve seyahatte ülkelerin koalisyona katılımı ve askeri rollerin ötesinde ülkelerin koalisyon için ne tür çabalarda bulunabileceğine odaklanacaklarını kaydetti.

Seyahatin durak noktalarının birinin de Musul Başkonsolosluğu personelinin kurtarılması dolayısıyla "çok önemli bir dönemden geçen" Türkiye olacağını ifade eden Psaki, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, bu hafta başında kamuoyu önünde koalisyona daha fazla katılmaya yönelik isteklerini dile getirdi ve şu anda parlamentoda tezkerenin oylaması olacak" dedi.

Psaki, Türkiye'nin Irak ve Suriye'deki krizlerin yarattığı dalgalanma etkisini hisseden birkaç ülkeden biri olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla esaslı ortaklık ve bu tartışmaların parçası bağlamında Türkiye, (Allen ve McGurk'ün) bu ilk büyük seyahatinde ziyaret edeceği önemli bir ülke" ifadesini kullandı.

‘Türkiye birçok alanda rol oynayabilir’

Bir soru üzerine Allen ve McGurk'ün Türkiye'deki temaslarında ele alacağı konulardan birinin IŞİD'e yabancı savaşçı akışı olacağını dile getiren Psaki, "Türkiye, ayrıca insani krizle alakalı da rol üstlenebillir. Biliyorsunuz Suriyeli sığınmacıları kabul ettiler. IŞİD'in meşruiyetinin ortadan kaldırılmasında görev üstlenebilirler. Türkiye birçok alanda rol oynayabilir. Şüphesiz, yabancı savaşçıların akışı konusu, bunun yanında teröristlerin finansmanı ve aşırılık ideolojisiyle mücadelenin yanı sıra (Türkiye'nin) askeri dahiliyetinin ne olacağı görüşülecektir" diye konuştu.

"Askeri dahiliyet noktasında İncirlik Üssü'nün Suriye ve Irak topraklarına ölümcül saldırılar yapılması için kullanılmasını mı istiyorsunuz?" sorusu üzerine Psaki, "Parlamentoya gönderilen tezkere geniş bir dizi seçenekleri içeriyor. Türkiye'nin spesifik olarak hangi roller üstlenebileceği konusunun görüşülmesini askeri ekibimize ve General Allen ile Büyükelçi McGurk'e bırakıyorum" dedi.

Psaki, görüşmelerde Türkiye'nin Suriye içinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yönelik teklifinin de ele alınıp alınmayacağına yönelik soruyu da "Bu, Türkiye'nin zaman zaman kamuoyunda belirttiği bir husus. Aktif olarak değerlendirdiğimiz bir şey olduğunu söylersek doğru olmaz ama onların ihtiyaçları ve istekleri noktasında görüşme şüphesiz olacaktır" yanıtını verdi.

"PKK'nın şimdi IŞİD ile savaştığı ve kendilerinin bunu destekleyip desteklemediğine" yönelik soru üzerine Psaki, PKK'nın ABD'nin ve AB'nin terör örgütü listesinde kalmaya devam ettiğini ve bu konudaki pozisyonlarının değişmediğini hatırlattı.

Öte yandan Psaki, Suriye'de hangi muhaliflerle temasta oldukları sorusu üzerine, IŞİD ile mücadele kapsamında, Özgür Suriye Ordusu'nun yanı sıra Hazm Hareketi gibi irili ufaklı birçok ılımlı muhalif grupla ve liderleriyle yakın temaslarının bulunduğunu bildirdi.