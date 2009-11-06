ABD'den Türkiye'ye El Beşir ve İran uyarısı

El Beşir ziyareti Türkiye ve Dünya gündeminde

İran mesajı

Kıbrıs

Türkiye'nin AB süreci

El Beşir ile Türkiye'de görüşmelerin yapılacağına işaret eden Gordon, "Umudumuz, Türkiye'nin Sudan hükümetine vereceği mesajın, bizim ve Avrupalı dostlarımızınkiyle tutarlı olması" dedi.Gordon, Türkiye ile İran arasında imzalanan enerji anlaşması konusunda Washington'ın tutumuna dair bir soru üzerine de, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının koşullarında bir değişiklik olmadığını, bu ülkeyle ekonomik alanda iş yapmadıklarını belirtirken, "Ayrıca, diğer ülkeler için de İran ile iş yapmanın zamanı olmadığını düşünüyoruz" dedi."Diğer ülkeler İran'ın enerji sektörüne büyük yatırımlar yaptığı zaman yaptırım uygulanmasını gerektiren bir yasamız var ve bunların hiçbiri değişmedi" ifadesini kullanan Gordon, "Ana noktayı vurgulamam gerekirse, İran'a yatırımlar ya da bu ülkeyle alışverişler bizim yasamızla çatışmasa bile, genel prensip olarak, İran ile iş yapmak için uygun zamanın bu olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda ileriye gitmeden önce, İran'ın uluslararası toplumun tekliflerine yanıt verdiğini görmek istiyoruz" diye konuştu.Gordon, Kıbrıs müzakerelerine ilişkin bir soru üzerine de, adanın her iki tarafında çözüme ilgi duyan liderlerin varlığı ve çeşitli etkenlerin birleşimiyle, Kıbrıs için önemli bir fırsat penceresinin olduğu görüşünü dile getirdi.Her iki taraftaki liderlerin birbirlerini uzun zamandır tanıdığına işaret eden Gordon, "Geçmiş yılların aksine, BM'nin himayesinde ciddi ve düzenli olarak doğrudan görüşmeler yapıyorlar, ki bu iyi birşey. Tabii ki zorluklar var. Her iki tarafta da önemli görüş farklılıkları sürüyor. Ancak ABD elinden geldiğince bu süreci destekleme siyaseti yürütüyor. Kıbrıs'ta iki bölgeli iki toplumlu bir federasyonun gelişmesini desteklemeye devam ediyoruz" diye konuştu.Gordon, Türkiye'nin AB sürecine ilişkin bir soru üzerine de, ABD'nin AB'nin bir üyesi olmadığına ve Türkiye'nin birliğe üyeliği konusundaki kararı da AB ülkelerinin vereceğine dikkati çekti.Türkiye'nin Avrupa arzusunu uzun süredir desteklediklerine işaret eden Gordon, "Sürecin Türkiye için sağlıklı ve yapıcı olduğuna, güçlü bir Türkiye-AB ilişkisinin hem Avrupa hem Türkiye için yararlı olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Avrupa'daki dostlarımızı bu süreci ileri götürmeye teşvik ediyoruz. Türk hükümetinin de, Türk kamuoyunun da, AB'ye katılıma ilgi duymaya devam ettiğini düşünüyorum" dedi.