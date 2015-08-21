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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den Türkiye'ye çağrı: IŞİD'i vurun

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye katkısını önemli ancak yetersiz bulduklarını söyledi. Carter, Ankara'yı IŞİD güçlerini vurmaya çağırdı.

21 Ağustos 2015 12:55


ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, Türkiye'nin kısaca ATO (air tasking order) olarak anılan ve hava operasyonlarının koordinasyonunu sağlayan mekanizmaya dahil olması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'den sınırlarından Suriye ve Irak'a IŞİD militanı ve ekipman geçişini önlemesini isteyen Carter, Türkiye'nin cihatçılarla mücadeleye katkısının önemli ancak yetersiz olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu 'henüz operasyon yok' demişti

Türkiye uzun süren pazarlıkların ardından IŞİD'le mücadelede İncirlik hava üssünün kullanımına izin vermişti. Türk jetleri Irak ve Suriye'de hava operasyonları düzenlemiş ancak ağırlıkla PKK mevzileri vurulmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen hafta İncirlik'ten havalanan Amerikan uçaklarının IŞİD hedeflerine yönelik hava operasyonu yaptığı yolundaki haberleri yalanlamıştı. Çavuşoğlu, yapılan uçuşların keşif amaçlı olduğunu ifade etmişti.

'IŞİD, PKK'ya benzemez'

DW Türkçe muhabirine daha önce konuşan Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü uzmanı Mehmet Akif Okur şu değerlendirmede bulunmuştu:

“IŞİD’le mücadele PKK’yla mücadeleye benzemez. Çok daha teknik detay çalışmayı gerektirir. Böyle bir çalışma yoksa Türkiye gerçekten bir çıkmaza girmiştir demektir. IŞİD tehdidinin kalıcı olarak son bulması için hazırlanan makro stratejide Türkiye’nin de yeri vardır diye umuyoruz. IŞİD’le mücadele, bölgenin yeniden yapılanmasında Türkiye’ye ne kadar rol verildiğini ya da verilmediğini de ortaya koyacak. Bu yüzden Türkiye’nin günlük politikalardan kurtulmuş olarak ilerlemesi gerekiyor."

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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