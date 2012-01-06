ABD'den Türkiye'ye Başbuğ çağrısı

T24

Nuland, günlük basın brifinginde konuyla ilgili bir soru üzerine, “Bu konuyla ilgili gelişmeleri de tabii ki takip ediyoruz. Devam etmekte olan 'Ergenekon' davasındaki epey yüksek profilli bir dava. Türk hükümetine, bu davalarla ilgili inceleme ve adli kovuşturmaların şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm sanıkların uluslararası standartlara uygun olarak adil bir sürece tabi tutulmasının sağlanması çağrısında bulunduk.Bu tabii ki, eski Genelkurmay Başkanı (emekli Orgeneral İlker Başbuğ) için de geçerli olmalı” diye konuştu.“Türk hükümetine ne zaman çağrıda bulundunuz? Bugün mü?” yönündeki bir soru üzerine Nuland, “Bu davaların ilk başlangıcından beri bu çağrılarımızı yapmaktayız. Spesifik bir detayım yok ama büyükelçiğin (ABD'nin Ankara Büyükelçiliği) bu tür girişimleri son günlerde Türk hükümeti nezdinde yaptığına eminim” dedi.Nuland, “Aldığınız yanıtlara ilişkin bir yorum yapabilir misiniz?” sorusunu ise, “Türk hükümetinin, bu konuyu yakından takip ettiğimizi ve Türk anayasasına, uluslararası standartlara uyulduğunu görmek istediğimizi bildiğini düşünüyorum” diye yanıtladı.