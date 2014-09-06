ABD'den Türkiye'ye antisemitizm uyarısı

Galler’deki NATO Zirvesi sırasında ABD Başkaı Barack Obama ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmenin ardından Beyaz Saray bir basın açıklaması yayınladı. Dört cümlelik açıklamada antisemitizm vurgusu yapılırken, son dönem Türkiye’deki Yahudi toplumunu hedef alan olaylara üstü kapalı bir gönderme yapılarak “kapsayıcı bir toplum inşa etmenin önemine” değinildi.

Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Obama arasındaki görüşmenin ardından Beyaz Saray’ın yayınladığı açıklama ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden adına yapıldı. Ve Hayden’ın yayınladığı mesajda bölgesel konular sıralanırken, dikkat çekici biçimde “hoşgörülü ve kapsayıcı toplumlar inşa etmenin ve antisemitizm (Yahudi düşmanlığı) belası ile mücadelenin önemi” vurgulandı.

Erdoğan ve Obama arasında 15 ay sonra gerçekleşen ilk yüz yüze görüşmenin ardından yapılan vurgu, özellikle Arap Baharı’nın başlamasıyla 2011’de bir sene içerisinde dokuz telefon görüşmesiyle sonuçlanan iki lider arasındaki iletişimin son dönem neden zayıfladığının da gerekçelerinden biri olarak yorumlandı. Nitekim Washington, Erdoğan’ın İsrail’i Yahudi soykırımı gerçekleştirmiş Hitler ile karşılaştıran sözlerini de açık bir dille eleştirmişti. Ve iki taraf arasında yaşanan diğer fikir ayrılığı ve anlaşmazlık konularının da etkisiyle Obama, 19 Şubat 2014’te yaptıkları telefon görüşmesinin ardından, Erdoğan’ı 10 Ağustos seçimlerine kadar bir daha hiç aramamıştı.

Yahudi cemaatinin rahatsızlığı

Türkiye’deki Yahudi toplumunun son dönem içeride yaşadığı zorluklar ve Yahudi cemaatine mensup önde gelen isimlerin bu konudaki rahatsızlıklarını ifade etmek için bir bildiri yayınlamalarına kadar varan olaylar ise Washington’da ayrıca bir kaygı yarattı. Hayden’ın görüşmenin ardından yayınladığı açıklamada şöyle denildi: “Başkan, bugün liderlerin NATO zirvesine katıldığı Galler, Newport’ta Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluştu. İki lider, Irak ve Suriye’de IŞİD ve şiddet yanlısı aşırılığa karşı mücadelede en iyi nasıl işbirliği yürütüleceği ve hem savaş bölgesine hem de savaş bölgesinden dışarı yabancı savaşçı geçişine karşı daha güçlü önlemlere olan ihtiyaç konusunda görüş alışverişinde bulundular. Ukrayna ve Libya’daki ihtilafın sona erdirilmesini amaçlayan diplomasi ve etkili baskı için acil ihtiyacı konuştular. Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca hoşgörülü ve kapsayıcı toplumlar inşa etmenin ve antisemitizm belası ile mücadelenin önemini de ele aldılar.”