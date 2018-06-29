ABD'den Türkiye'nin doğusuna seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşları için yayınladığı seyahat uyarısını güncelledi. Uyarıda Türkiye "Seyahati tekrar gözden geçir" adlı 3'üncü kategoride kalmaya devam ederken, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine seyahat en yüksek risk grubu olan "Seyahat etme" başlıklı 4'üncü kategoriye alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Perşembe günü yayınlanan seyahat uyarısı, en son 10 Ocak'ta yayınlanan uyarının güncellenmiş hali. Yeni seyahat uyarısında ABD vatandaşlarına "Terörizm ve keyfi gözaltılar nedeniyle Türkiye'ye seyahatinizi tekrar gözden geçirin" denildi.

Türkiye'nin doğusuna "Seyahat etme" uyarısı

Türkiye'nin bazı bölgelerinde tehlikenin arttığına dikkat çekilen açıklamada, Türkiye-Suriye sınırına, Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Diyarbakır, Van, Siirt, Muş, Mardin, Batman, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Bitlis illerine terör nedeniyle seyahat edilmemesi yönünde uyarı yapıldı. Bu bölgeler ABD'nin yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşları için Ocak ayında getirdiği derecelendirme sisteminde "Seyahat etme" adıyla en yüksek tehlike taşıyan 4'üncü kategoriye alındı.

Bu bölgelerde "aralarında intihar bombacısı tarafından düzenlenen eylemler, pusular, arabalara yerleştirilen bombalar, el yapımı bomba ile yapılan saldırılar olmak üzere terör saldırıları ve fidye için insan kaçırma, ateşli çatışma, yol kapama ve şiddet içeren eylemlerin gerçekleştiği" ifade edildi. Açıklamada ABD hükümetinin memurlarına bu bölgelere seyahat etmesini yasakladığı hatırlatılarak, bu bölgelere seyahat eden ABD vatandaşlarına acil durumlarda kısıtlı hizmet verilebileceği belirtildi.

Terör örgütlerinin Türkiye çapında muhtemel saldırılar planlamaya devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada teröristlerin özellikle Batılı turistleri ve Türkiye'de yaşayan yabancıları kaçırmak ve öldürmek amacıyla hedef aldığı aktarıldı.

"OHAL'de binlerce insan tutuklandı"

Türkiye'de devam eden Olağanüstü Hal'e (OHAL) atıf yapılan seyahat uyarısında, kolluk kuvvetlerinin aralarında ABD vatandaşlarının da bulunduğu binlerce insanı tutukladığı ifade edildi. Açıklamada, "Olağanüstü Hal altında güvenlik güçleri, aralarında ABD vatandaşlarının da olduğu binlerce kişiyi kısıtlı ya da gizli kanıtlara dayanarak ve siyasi güdümlü görünen gerekçelerle, terör örgütü olduğu iddia edilen gruplarla bağlantıları olduğu şüphesiyle tutukladı. ABD vatandaşları ayrıca, Türkiye'den ayrılmalarını engelleyen seyahat yasaklarına da maruz kaldı" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı 10 Ocak tarihinde güncellediği seyahat uyarılarında Türkiye'yi, Sudan ve Venezuela'nın da yer aldığı 3'üncü kategori riskli ülkeler arasına dahil etmişti. Yeni sisteme göre seyahat edilmesi en risksiz ülkeler "Normal önlem al" isimli 1'inci kategoride listelenirken, daha riskli ülkeler "Artırılmış tedbirler al" isimli 2'inci kategoride bulunuyor. ABD vatandaşları için daha da yüksek riskli görülen ülkeler "Seyahati tekrar gözden geçir" adlı 3'üncü kategoride tasnif edilirken, ABD vatandaşlarının gitmemesi tavsiye edilen yerler de "Seyahat etme" başlıklı 4'üncü kategoride belirtiliyor.

DW/DÇÜ,ÖA

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