ABD'den Türkiye'deki vatandaşlarına yeni terör uyarısı

ABD, Türkiye’deki vatandaşlarını için yeni bir terör saldırısı ihtimali konusunda uyardı. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada “Amerikan vatandaşlarının Türkiye’nin kalabalık turistik bölgelerinden uzak durmaları” istendi.

Uyarıda, Türkiye’deki popüler turistik bölgelere terörist saldırılar olacağına ilişkin “inanılabilir belirtiler” bulunduğu ifade edildi. Teröristlerin Türkiye’de özellikle yabancı turistleri hedef aldıklarının hatırlatıldığı uyarıda, Amerikan vatandaşlarından “popüler turizm bölgelerindeki kalabalık halka açık alanlarda dikkatli olmaları” istendi.