-ABD'DEN TÜRKİYE VE İSRAİL'E TEŞEKKÜR ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Gazze'ye yardım filosuna İsrail saldırısı ile ilgili BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un açıkladığı uluslararası soruşturma kurulundan memnuniyetini dile getiren ABD, "Kurul'un Türkiye ve İsrail'in ilişkilerindeki son gerginliği aşmalarına ve tarihsel güçlü bağlarını onarmalarına yardımcı bir araç olacağını da umuyoruz" açıklaması yaptı. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Susan E. Rice'ın yaptığı ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından da yayımlanan açıklamada, "Her iki ülke hükümetine de yapıcı tutum içerisinde olmalarından ve gösterdikleri işbirliğinden ötürü, BM Genel Sekreterine de liderlik ve kararlılık göstermesinden ötürü teşekkür ediyoruz" denildi. Açıklamada, Kurul'un çalışmaları konusunda da, "Hem İsrail, hem de Türkiye tarafından desteklenen Kurul, her iki ülke hükümetlerinin ulusal soruşturmalarına ilişkin raporlarını alarak inceleyecek ve bu tür olaylardan gelecekte nasıl kaçınılabileceğine ilişkin önerilerini oluşturacak" denildi. Açıklamada ayrıca, "Bu kurul, bu ulusal soruşturmaların üzerinde olmayacak. Ulusal soruşturmaları tamamlayıcı olacak, İsrail ve Türkiye'nin, kendi yaptıkları ulusal soruşturmaların sonuçlarını uluslararası topluma sunabilmeleri için bir fırsat oluşturacak. Kurul geleceğe, bu tür olayların tekrarlanmasının önlenmesine odaklanacak" ifadelerine yer verildi. ABD'nin, Kurul'un şeffaf ve güvenilir bir çalışma yürüteceğinden emin olduğunun belirtildiği açıklamada, Kurul'un çalışmalarının, 21 Mayıs'taki olayın incelenmesinde uluslararası toplum için yol gösterici olacağı, uluslararası soruşturmaya duyulan ihtiyacı gidereceği ifade edildi. Açıklamada, eski Yeni Zelanda Başbakanı Geoffrey Palmer'ın başkan olarak, Kolombiya devlet başkanlığından ayrılacak olan Alvaro Uribe'nin başkan yardımcısı olarak atanmasının memnuniyetle karşılandığı da kaydedilerek, "İsrail ve Türkiye'nin üye atamasını da sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.