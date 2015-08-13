ABD'den 'Türkiye, PYD'ye saldırırsa izin verecek misiniz' sorusuna yanıt

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, ABD ile Türkiye arasında IŞİD ile mücadele konusunda varılan mutabakatı ve güvenli bölge tartışmalarını değerlendirdi. Toner, “Türkiye’nin, Suriye’de PYD’ye saldırmasına izin verir misiniz” sorusuna “Türkiye ile bu konudaki anlayışımız, saldırmayacakları yönünde” yanıtını verdi. Üst düzey bir yetkili de “Biz açıkça YPG güçlerine Türkiye tarafından bir saldırının kabul edilemez olduğunu Türklere belirttik” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’nun Suriye’de güvenli bölge konusunda ABD ile anlaşmaya varıldığı yönündeki sözleri, Washington tarafından yalanlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner, “Bu bölgenin nasıl olacağı hakkında, IŞİD’i bölgenin dışına sürmeye zorlamak dışında, isim koymama ya da tanımlama yapmama noktasında çok dikkatliyiz. Güvenli bölge, IŞİD’den temizlenmiş bölge gibi tanımlama yapmayacağım” dedi. İki ülke arasında “güvenli bölge” diye bir anlaşmanın imzalanmadığının altını çizen Toner, “Şu konuda çok açık olduk ki, güvenli bölge diye bir bölge yok, konuştuğumuz şey bu değil. Konuştuğumuz mesele, sürdürülebilir bir çabayla IŞİD’i bölgenin dışına sürmek” vurgusu yaptı.

Toner, “Türkiye’nin, Suriye’de PYD’ye saldırmasına izin verir misiniz” sorusunu ‘’Türkiye ile bu konudaki anlayışımız, saldırmayacakları yönünde” diye yanıtladı. ABD Dışişleri’nde Türkiye ile ilgili konuları da yakından takip eden üst düzey bir yetkili de “Biz açıkça Suriye içindeki YPG güçlerine Türk tarafından bir saldırının bizim için kabul edilemez olduğunu Türklere belirttik” açıklamasını yaptı. Sinirlioğlu’nun PYD’nin ABD tarafından vurulmasına ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine “Daha neler” manasında gülmeye başlayan yetkili, “YPG’ye saldırı tabii ki masada yok’’ dedi. “Aranızda bir iletişim sorunu mu var” sorusu üzerine “Bunlar karmaşık konular. Türkiye bizim müttefiğimiz ve beraber çalışmak istiyoruz’’ demekle yetinen yetkili, “Biz PKK’ye saldırılarda Türkiye’nin sivillere zarar verilmemesi adına mümkün olan en üst düzey dikkati göstermesini istiyoruz” diye ekledi.