ABD'den Türkiye ile İran arasındaki uçak motoru satışına engel

ABD Ticaret Bakanlığı, terörle mücadele ihracat kontrol yasaları kapsamında, bir Türk şirketinin iki Boeing uçak motorunu İran'a satmasını engellemek için bir acil kararname çıkardı. Associated Press'in aktardığına göre Ticaret Bakanlığı yetkilileri, böyle kararnamelerin aralarında İran da bulunan belli ülkelere bazı dolaşımı kısıtlı ABD mallarının satışının engellenmesi amacıyla nadiren çıkarıldığını belirtti.

Bakanlığın sitesinde de yer alan kararnamenin imza tarihinin 3 Ocak Cuma olduğu ve ikinci el motorların teslimatının bugün yapılmasının beklendiği belirtildi. Kararnamede alıcı şirket olarak ise İranlı Pouya Havayolları'nın adı geçiyor.

İran'a Boeing motorlarını satan Türk şirketi 3K Havacılık ve Lojistik'in genel müdürü H. Engin Borluca Associated Press'e telefonla yaptığı açıklamada, ABD'nin kısıtlamalarının ABD dışında gerçekleştirilen alışverişleri de kapsadığını bilmediğini ve şirketinin meseleyi çözmeye çalıştığını söyledi. Borluca, şirketin söz konusu motorların göndericiye iadesi için çalıştığını belirtti.

3K şirketinin lojistik ve çeşitli malların gümrükten çıkarılması alanlarında faaliyet gösterdiğini, motorların satışıyla ilgisi olmadığını da belirten Borluca kararnamenin kendi işlerine ağır darbe vuracağını söyledi.

Bakan Yardımcısı David Mills'in imzasını taşıyan Ticaret Bakanlığı kararnamesinde 3K ve Pouya'nın yanı sıra, motorları Türkiye'ye gönderdiği belirtilen ABD merkezli Adaero International Trade isimli şirkete de ağır sınırlandırmalar getirilmesini öngörüyor.

Kararnameye göre şirketler 180 gün boyunca ABD ihracat kontrol listelerinde bulunan herhangi bir ürünün ticaretini ya da teslimatını yapamayacak. Ayrıca bankalar dahil diğer şirketler de söz konusu şirketleri finanse edemeyecek, ticari dretek veremeyecek. Kararnamenin ihlalinin diğer şirketler için de ABD'nin yargı sürecini başlatması anlamına gelebileceği belirtiliyor.

Adaero International Trade ve Pouya Havayolları'ndan henüz bir açıklama gelmedi.