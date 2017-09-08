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ABD'den Türk kargolarına sıkı denetim

Denetim kararının istihbarat raporları sonucu alındığı ifade edildi

08 Eylül 2017 14:43

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA), Türkiye'den hava yoluyla gelen malların kapsamlı taranmasını gerektiren yeni bir güvenlik yönetmeliği yayınlayacağını açıkladı.

TSA sözcüsü Michael England, güvenlik prosedürlerindeki değişikliğin 'kargoya yönelik yeni tehditlere karşılık verebilmek ve havacılıkta küresel güvenlik eşiğini yükseltmek' için yapıldığını açıkladı.

England, halihazırda gönüllülük esasıyla Türkiye'nin uygulamakta olduğu önlemleri zorunlu hale getiren yönetmeliğin, "ABD'ye hava yoluyla gelen kargonun Gelişmiş Hava Yolu Tarama Programı'na uygun şekilde incelenip güvenli hale getirilmesini" sağlayacağını belirtti.

Karar, istihbarat raporları sonucu alındı

Sputnik'in aktardığı habere göre; yetkililer, güvenlik yönetmeliği yayınlama kararının Avustralya'daki yaşanan bir olayı takiben ve istihbarat raporları sonucu alındığını ifade etti.

Avustralya polisi Temmuz ayında IŞİD'in talimatı doğrultusunda Etihad havayollarının bir uçuşuna bomba yerleştirmek üzere 2 kişinin harekete geçtiğini açıklamıştı. Kıyma makinesinin içine yerleştirilen bomba düzeneğinde kullanılan askeri nitelikli patlayıcıların hava yoluyla Türkiye'den getirildiği ve bombalı eylemin IŞİD'den 'talimat ve ilham alınarak' planlandığı belirtilmişti.

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