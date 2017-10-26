ABD'den Türk çeliğine anti-damping vergisi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, İtalya, Güney Kore, Güney Afrika, İspanya, Ukrayna ve Britanya'dan ithal edilen karbon ve alaşım çelik filmaşine yüzde 147.6'ya varan oranlarda anti-damping vergisi uygulama kararı aldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu ülkelerin ürünlerini "adil değerinin altında sattığı" tespitine yer verildi. Ticaret Bakanı Wilbur Ross kararla ilgili yaptığı değerlendirmede "mal ve ürünlerin ABD'de piyasa fiyatının altında satılmasının Trump yönetiminin çok ciddiye aldığı bir konu olduğunu" belirterek, "ABD yönetiminin adil koşullarda ticaret için Amerikan işçileri ve iş dünyasının yanında yer alacağını" vurguladı.

Soruşturmaların sonucu bekleniyor

Söz konusu yedi ülkeden şirketlere uygulanacak anti-damping vergilerinin oranı yüzde 2.8 ile yüzde 147.6 arasında değişiyor. Anti-damping vergisi önlemi, 2018 yılı Ocak ayında sonuçlanması beklenen iki ayrı soruşturma tamamlanana kadar yürürlükte kalacak. Anti-damping soruşturmalarının biri Amerikan Ticaret Bakanlığı, diğeri ise ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yürütülüyor.

Bakanlık verilerine göre 2016 yılında Türkiye'den çelik filmaşin ithalatı 41.4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Anti-damping önlemlerinin Gerdau Ameristeel, Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries ve Charter Steel şirketlerinin şikayet başvuruları üzerine alındığı belirtiliyor.

ABD'de daha önce de Belarus, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çelik ürünlerine de anti-damping vergileri getirilmişti.

AFP/BK,ÖA

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