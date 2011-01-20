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Dünya

ABD'DEN TUNUS'A: ''ARTIK DEMOKRASİYE GEÇ" WASHINGTON (A.A)

20 Ocak 2011 11:00

-ABD'DEN TUNUS'A: ''ARTIK DEMOKRASİYE GEÇ" WASHINGTON (A.A) - 20.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, Tunus'un artık demokrasiye geçişi sağlaması gerektiğini belirtti. Crowley, Twitter'dan yaptığı açıklamada,, "Tunus halkı kendini ifade etti, geçici hükümetin de artık ülkenin demokrasiye tam geçişini sağlamak amacıyla gereken düzenlemeleri yapması gerekiyor ve Tunus'un demokrasiye geçme hedefine varabilmesi için ABD geçici hükümete yardımcı olacaktır" şeklinde ifadeler kullandı. Tunus geçici Devlet Başkanı Fuad Mebazza dün yaptığı açıklamada, ülkeden kaçan lider Zeynelabidin Bin Ali dönemiyle bağların tamamen koparılacağı sözü vermişti. Tunus lideri Zeynelabidin Bin Ali, halkın isyanı üzerine 14 Ocakta ülkesinden kaçmak zorunda kalmıştı.

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