ABD'den TSK operasyonu açıklaması: Saldırılar, koalisyon tarafından onaylanmadı!

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan hava harekâtlarına tepki geldi.

Açıklama yapan Dışişleri sözcüsü Mark Toner, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyi ve Kuzey Irak'ta ne ABD'yle ne de IŞİD karşıtı koalisyonla uygun bir koordinasyon oluşturmadan saldırılar düzenlemesinden çok endişeliyiz. Endişemizi Türk hükümetine ilettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Toner'in bu açıklamasından sonra "ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ı bilgilendirdik" ifadesini kullandı.

TSK: 70 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'taki Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlenen harekâtta 70 kişinin öldürüldüğüne dair bir açıklama yayımlamıştı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyleydi:

"Ülkemizin ve milletimizin birlik, bütünlük ve güvenliğine kast eden bölücü terör örgütü PKK’ya ait terör yuvalarının yok edilmesi maksadıyla; uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız kapsamında 25 Nisan 2017 günü saat 02.00’de, Irak kuzeyi/Sincar Dağı ve Suriye kuzeydoğusu/Karaçok Dağı bölgelerine hava harekâtı icra edilmiş ve belirlenen terörist hedefleri tam isabetle vurulmuştur.

"Çeşitli kaynaklardan; hava harekâtı sonrasında BTÖ’ne ait barınma alanları, mühimmat depoları ve kritik muhabere tesislerinin imha edildiği, örgüte ağır kayıplar verdirildiği Irak kuzeyi/Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye kuzeydoğusu/Karaçok’ta ise 30 civarında BTÖ mensubunun etkisiz hale getirildiği; terör örgütü mensuplarının morallerinin son derece bozuk olduğu bilgisi alınmıştır."

CHP'den destek: Olumlu görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, yapılan operasyonu parti olarak "olumlu gördüklerini" açıklamıştı. Yılmaz'ın ifadeleri şöyleydi:

"Kandil, eteğini İran'a dayanır. Sincar ise YPG/YPD'ye dayanır Suriye'de; dolayısıyla PKK, Kandil'den Sincar'a doğru büyük bir yığılma yaptı. Türkiye, sınır güvenliğini korumak zorunda ve PKK ile her tarafta mücadele etmek de uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımız. Bu, gayet normaldir. Gecikmiştir. Orada, Sincar bölgesine hakim olmak istiyorlar. Sincar'ı koparıp, Suriye'deki sözde Rojava'ya bağlamak istiyorlar ve yuvalanmak istiyorlar. Yani ikinci bir Kandil yapmak istiyorlar; ama daha sağlam bir Kandil. Arkasını tırnak içinde Rojava'ya dayadığı bir Sincar Dağı yapmak istiyorlar. Dolayısıyla biz, operasyonu olumlu görüyoruz."

HDP'den tepki

DTK, TJA, HDP ve DBP ortak açıklamayla TSK’nın operasyonlarını kınamıştı. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, şunları ifade etmişti:

“Bu yönüyle son 2 yılki iktidar aklının çözüm sürecini bitirmesinden bu yana ülkenin iki yakası bir araya gelmemiştir. Hem içte hem dışta itibar kaybına neden olmuştur. Türkiye'nin daha fazla tecrit yaratacak iktidar aklının politikalarına tahammülü kalmamıştır. Bin bir hileyle referandumda almış oldukları oy ile her şeyi kendine reva gören siyaset aklı şunu iyi bilsin. Oy oranları üzerine kendi meşrutiyetini sağlarsa, 1982 anayasasının yüzde 95 oyla geçtiğini ancak kandan başka bir işe yaramadığını bilmesi gerekir.

“O tezkere sadece Türkiye’yi tehdit eden olaylara karşı ayarlanmıştır. Dünkü saldırı uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Bu ülkenin daha fazla şiddet politikalarına tahammülü kalmamıştır. 80 milyon insanın Kürt karşıtlığı üzerinden geliştirilen politikalara tahammülü kalmamıştır. Bu politikalar iktidar tarafından uygulanan ve ülkeyi bölmeye götüren politikalardır.

“Bu saldırı asla ve asla sadece Kürtlere yapılmamıştır. İnsanlığa karşı yapılmıştır. Bu saldırılara karşı durmak için Kürt olmak gerekmiyor, insan erdemine sahip olmak yeterli. Bu saldırının hedefi sadece Kürtler değil birçok halktır. Bu ülkeyi daha fazla zora sokacak politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Özellikle bu yanlış politikalara karşı halkın tutumunu ortaya koyması gerekiyor. Bu insanın değerlerine sahip çıkmakla alakalıdır. Son bir kez siyasi iktidarı politikaları karşısında uyarıyoruz. Yaptığınızın Kürde de Türk’e de yararı yoktur. Bu ülkeyi daha fazla itibarsızlaştırmaya hizmet etmektedir. Kendi içindeki Kürtler ile barışmayan bir iktidarın dünyada itibarlı görünme şansı yoktur. Türkiye, dünyanın süper güçlerinin yeniden dizaynının tartıştığı bir dönemde kendi sınırlarını tartışmaya açıyor. Buna kimsenin hakkı yoktur. Kürtler bu ülkeyi oluşturan tüm inançlarla birlikte eşit haklar üzerinden bir ülke istiyor. Bir kez daha bu saldırıyı yapanları insanlığın değer yargıları adına kınıyoruz.”