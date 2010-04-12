ABD'den Toyota'ya ikinci ceza

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Fransız gazetesi Le Monde'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Otoyolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) Toyota'ya geri çağrılan araçlardaki arızanın tespiti ile geri çağırma arasında 4 ay süre olduğunu bildirdiği ve bu konuda bilgi istediği belirtildi. NHTSA, gelecek cevaba göre yeni bir ceza verebilecek.



ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın 5 Nisan'da Toyota'ya gönderdiği mektupla, şirketin araçlarındaki ani hızlanma gibi tehlikeli bir sorunu kasıtlı olarak sakladığı gerekçesiyle 16,4 milyon dolar para cezası verildiğini bildirmişti.



NHTSA'ya 19 Nisana kadar kararını bildirmek zorunda olan Toyota, cezayı ödemeyi kabul ederse bu, ABD'de bir otomotiv şirketine verilen en büyük ceza olacak.



Toyota, 6 milyonu ABD'de olmak üzere dünya genelinde 9 milyondan fazla aracını geri çağırmıştı. Arızanın sorunlu gaz pedalı ya da gaz pedalının sıkışmasına yol açan paspaslardan kaynaklandığı belirtiliyor.