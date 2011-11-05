-ABD'den teslim olmayın tavsiyesi WASHINGTON (A.A) - 05.11.2011 - ABD, Suriye'de silah taşıyan, satan ve dağıtan kişiler için af kararının çıkmasına rağmen, Suriyelilere Devlet Başkanı Beşşar Esad rejimi polisine teslim olmamaları tavsiyesinde bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, bu kişilerin güvenliğinden kaygı duyarak, ''şu anda kimseye, rejim yetkililerine teslim olma tavsiyesinde bulunmadığını'' belirtti. Nuland, kararın, sözcülük görevine başlamasından bu yana rejimin verdiği dördüncü af kararı olduğunu söyledi. Suriye'de, silah taşıyan, satan ve dağıtan kişiler için af kararının çıktığı bildirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen yeni af kararının, silah taşıyan, satan ve dağıtan ancak suç işlememiş kişilerin bir hafta içerisinde en yakın polis merkezine teslim olmaları halinde affedilmelerini kapsadığı belirtilmişti. Aftan yararlanmak isteyenler için tanınan bir haftalık sürenin bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edilmişti.