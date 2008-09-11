ABD'den terörle mücadele övgüsü

ABD Dışişleri Bakanlığının terörizmle mücadeleden sorumlu koordinatörü Dell Dailey, terörizm konusunda Türkiye ile "emsalsiz bir işbirliği" olduğunu vurgulamakla birlikte, "Türkiye'deki terörle mücadele yasalarının daha kuvvetli olduğunu görmek istediklerini" söyledi.



Washington'da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında, Türkiye'deki yasaların, uluslararası terörizmle mücadelede zorluk yaratmadığını ancak terörle mücadele yasalarının daha kuvvetli olmasının, terörizme karşı uluslararası mücadeleyi daha da kolaylaştıracağını kaydetti.



Büyükelçi Dailey, "Türk yasaları uluslararası terörizme karşı işbirliğini zorlaştırmıyor. Pek çok alanda işbirliği yapıyoruz. Çok iyi bir ilişkimiz var. İşbirliğinde kesinlikle hiçbir sıkıntımız yok. Çok iyi bir karşılıklı istihbarat paylaşımı mevcut" dedi. Dailey, "Türkiye'de terörizmle mücadele yasalarının daha kuvvetli olduğunu görmek isteriz. Sanırım Türkiye'de terörizmle mücadele yasaları, temel olarak Türkiye'yi hedef alanlara karşı yoğunlaşıyor.

Başka bir bölgede, AB veya BM tarafından tanımlanmış bir terörizmle mücadele olayı olduğunda çok ilgili olmayabiliyorlar. Türk yasalarının küresel perspektifte teröristlerin peşinden gidebilecek, onları tutuklayacak şekilde olması daha iyi olur" diye konuştu.



Dailey, bu konuda hukukçulara iş düştüğünü belirtti. Dünyada terörizmle mücadeledeki zorluğun, teröristlere ideolojik değil, adi suçlu muamelesi yapılması olduğunu belirten Dailey, "sağlam terörizmle mücadele yasaları olduğu

sürece, teröristleri durdurmaya yönelik yöntemlerin kullanılabileceğini" kaydetti.



PKK ile mücadele



Terör örgütü PKK konusunda ABD ile Türkiye arasındaki işbirliğine ilişkin Dailey, "Türk hükümetiyle emsalsiz bir istihbarat paylaşımı düzeyimiz var. Hiçbir ülkeyle bu düzeyde istihbarat paylaşımı, benim deneyimime göre olmadı. Türkiye ile farklı bir istihbarat paylaşma düzeyimiz var" dedi. Dailey, bunun dışında, Irak hükümetinin, PKK'yı terörist bir örgüt olarak tanıyan açıklamalarına işaret etti ve kısa süre öncesine kadar bu tür açıklamaların

bulunmadığını vurguladı. Dell Dailey, "bu iki alandaki durum, Türk hükümetinin karşı karşıya olduğu zorlukları anladığımızı gösteren adımlardır" diye konuştu.



Dailey, "11 Eylül"den sonra terörizmle mücadele bilincinin arttığını belirterek, "11 Eylül ve dünyadaki bütün terörizm kurbanlarını anıyoruz. Hiçbir dava, masum insanların öldürülmesini haklı çıkaramaz" dedi.



Pew kamuoyu araştırmasına göre dünyada, terör örgütü El Kaide'ye karşı desteğin düştüğüne işaret eden Dailey, El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in, Pakistan'ın kuzey batısında saklandığına dair haberler bulunduğunu, ancak Bin Ladin'in etkisinin, neredeyse yok denecek kadar sınırlandığını söyledi. Bin Ladin'in öldüğü yönündeki haberlere itibar etmeyen Dailey, "belki arzu ettiğimiz kadar hızlı değiliz, ama Bin Ladin'i yakalayacağız" dedi.



Bir soru üzerine, Guantanamo'nun boşaltılması yönünde çalışmaların devam ettiğini belirten Dailey, buradaki tutukluların genellikle, cezalarını çekmek üzere kendi ülkelerine gönderildiğini kaydetti. Dailey, eğer teröristlerin, kendi ülkelerinde tutuklu kalmama ihtimali varsa, üçüncü ülkelere göndermeye bakıldığını belirtti.



Terörizmin uluslararası tanımına ulaşmanın zorluklarına işaret eden Dailey, "terörizmin tanımlanmasını görmeyi istemekle birlikte, terörizmle savaş için elimizde yeterli araçlar mevcut" dedi.



Bir soru üzerine Dailey, Suriye'nin halen terörizme devlet desteği veren ülkeler arasında yer aldığını iddia etti. Türkiye aracılığıyla, Suriye-İsrail arasında gerçekleştirilen temaslara işaret eden Dailey, "Suriye, sistem içinde daha fazla şey yapabileceğini artık daha iyi anlıyor" dedi.



Dell Dailey, buna karşın Suriye'nin, ABD'nin istediği ölçüde işbirliği yapmadığını söyledi. Dailey, Afrika, Orta Doğu ve Avrupalı teröristlerin yüzde 90'ının, Irak'a gitmeden önce Suriye'den geçtiğini ileri sürdü ve "Suriye, bu

yardımlarını durdurmalı. Suriye hükümetinin daha fazla şey yapması gerekiyor. Lübnan'daki faaliyetlerini de sona erdirmeli" dedi.



