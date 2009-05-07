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Dünya

ABD'den Taliban'a operasyon: 147 ölü

Amerikan güçlerinin, Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde Taliban'a karşı düzenlediği operasyonlarda 147 kişi öldü.

07 Mayıs 2009 03:00

Afganistan'ın batısındaki Ferah vilayetinde Amerikan güçlerinin hafta başında Taliban'a karşı düzenlediği operasyonlarda ölü sayısının 147 olduğu bildirildi.

Çatışmaların çıktığı iki bölgedeki soruşturmalara yardımcı olan il meclisi üyesi Abdülbeşir Han, bölgenin birinde 55, diğerinde 92 kişinin öldüğünü belirtti.

Bu rakamlara, ölenlerin yakınlarıyla yapılan görüşmeler ve mezarlıkları ziyaretleri sonucunda ulaştığını ifade eden Han, ölenlerden çoğunun toplu mezarlara defnedildiğini söyledi.

Operasyonda onlarcası sivil, yüzden fazla kişinin öldüğü bildirilmişti.

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