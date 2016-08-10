ABD'den Suudilere milyarlık silah satışı

ABD yönetimi Suudi Arabistan'a bir milyar 150 milyon dolarlık
savaş tankı ve silah satılmasına onay verdi. ABD Savunma
Bakanlığı Suudi Arabistan'a 153 tank ve 419 mitralyöz
satılmasına Dışişleri Bakanlığı'nın yeşil ışık yaktığını
duyurdu. Kongre tarafından da onaylandığı takdirde Suudi
Arabistan'a top, zırhlı araç ve mühimmat da ihraç edilecek.
Amerikalı bir yetkili stratejik ortakları Suudi Arabistan'ın
Körfez bölgesinin istikrarına önemli katkıda bulunduğunu
söyledi. Aynı zamanda IŞİD ile mücadelede uluslar arası
koalisyona da destek veren Suudi Arabistan ve müttefikleri
Birleşmiş Milletler tarafından Yemen'deki hava saldırıları
sırasında yüzlerce çocuğu öldürmekle suçlanmıştı.
Husi mevzileri bombalandı
Suudi Arabistan'ın önderliğindeki Arap askeri koalisyonu üç
aylık bir aradan sonra yeniden Husilerin Yemen başkenti
Sanaa'daki mevzilerini bombaladı. Koalisyonun
sözcüsü Ahmed el
Assiri harekatın yeniden başlatıldığını doğruladı ve sadece
başkent yakınlarındaki askeri mevzilerin hedef alındığını
söyledi. Hava saldırıları Kuveyt'te sürdürülen barış
görüşmelerinin başarısızlıkla sona ermesinden
birkaç gün sonra
başlatıldı.
Nisan ayında Birleşmiş Milletlerin gözetiminde
başlatılan barış
görüşmelerinde ilerleme sağlanamamıştı. El Assiri, görüşmeleri
tehlikeye sokmamak için bombardımanlara üç ay ara verdiklerini
ve müzakerelerin kapanmasından sonra harekâtın yeniden
başlatılmasının normal olduğunu söyledi. Sözcü San'a
havalimanının faaliyeti durdurması için Yemen yönetimine çağrıda
bulunduklarını belirtti.
Arap askeri koalisyonunun ağır darbe indirdiği Arap
yarımadasındaki El Kaide militanlarının güney Yemen kenti
Assan'ı terk ettikleri bildirildi. Militanların
Yemen'in
kuzeyine çekildikleri tahmin ediliyor.
El Kaide'nin Arap yarımadasındaki kolu, Şii Husilerle Devlet
Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye bağlı hükümet kuvvetleri
arasındaki savaştan yararlanarak Yemen'in güneyinde nüfuz
kazanmaya çalışmaktaydı. El Kaide her iki tarafla da savaşıyor.