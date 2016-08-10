ABD'den Suudilere milyarlık silah satışı

ABD yönetimi Suudi Arabistan'a bir milyar 150 milyon dolarlık

savaş tankı ve silah satılmasına onay verdi. ABD Savunma

Bakanlığı Suudi Arabistan'a 153 tank ve 419 mitralyöz

satılmasına Dışişleri Bakanlığı'nın yeşil ışık yaktığını

duyurdu. Kongre tarafından da onaylandığı takdirde Suudi

Arabistan'a top, zırhlı araç ve mühimmat da ihraç edilecek.

Amerikalı bir yetkili stratejik ortakları Suudi Arabistan'ın

Körfez bölgesinin istikrarına önemli katkıda bulunduğunu

söyledi. Aynı zamanda IŞİD ile mücadelede uluslar arası

koalisyona da destek veren Suudi Arabistan ve müttefikleri

Birleşmiş Milletler tarafından Yemen'deki hava saldırıları

sırasında yüzlerce çocuğu öldürmekle suçlanmıştı.

Husi mevzileri bombalandı

Suudi Arabistan'ın önderliğindeki Arap askeri koalisyonu üç

aylık bir aradan sonra yeniden Husilerin Yemen başkenti

Sanaa'daki mevzilerini bombaladı. Koalisyonun

sözcüsü Ahmed el

Assiri harekatın yeniden başlatıldığını doğruladı ve sadece

başkent yakınlarındaki askeri mevzilerin hedef alındığını

söyledi. Hava saldırıları Kuveyt'te sürdürülen barış

görüşmelerinin başarısızlıkla sona ermesinden

birkaç gün sonra

başlatıldı.

Nisan ayında Birleşmiş Milletlerin gözetiminde

başlatılan barış

görüşmelerinde ilerleme sağlanamamıştı. El Assiri, görüşmeleri

tehlikeye sokmamak için bombardımanlara üç ay ara verdiklerini

ve müzakerelerin kapanmasından sonra harekâtın yeniden

başlatılmasının normal olduğunu söyledi. Sözcü San'a

havalimanının faaliyeti durdurması için Yemen yönetimine çağrıda

bulunduklarını belirtti.

Arap askeri koalisyonunun ağır darbe indirdiği Arap

yarımadasındaki El Kaide militanlarının güney Yemen kenti

Assan'ı terk ettikleri bildirildi. Militanların

Yemen'in

kuzeyine çekildikleri tahmin ediliyor.

El Kaide'nin Arap yarımadasındaki kolu, Şii Husilerle Devlet

Başkanı Abd Rabbo Mansur Hadi'ye bağlı hükümet kuvvetleri

arasındaki savaştan yararlanarak Yemen'in güneyinde nüfuz

kazanmaya çalışmaktaydı. El Kaide her iki tarafla da savaşıyor.