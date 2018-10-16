ABD'den Suudi Arabistan'a 'şeffaf ve eksiksiz soruşturma' çağrısı

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a giden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun sözcüsü Heather Nauert, "İki bakan eksiksiz, şeffaf ve vakitlice bir soruşturma yapmanın önemi konusunda fikir birliğine vardı" açıklamasını yaptı.

Nauert, Pompeo'nun Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini dile getirdiğini ve ne olduğuna ilişkin tespitlerin yapılması gerektiği konusunda görüş bildirdiğini söyledi.

Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kral Selman ile yaptığı görüşme sonrası Suudi Arabistan'a gitmişti. Pompeo'nun Çarşamba günü Türkiye'de görüşmelerde bulunması bekleniyor.

Pompeo, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kral Selman ve üst düzey Suudi yetkililerle bira araya geldi.

Prens Selman da görüşme sonrası açıklamasında "Biz güçlü ve eski müttefikleriz. Zorluklara birlikte göğüs gereriz" dedi.

Trump: Kontrol dışı unsurlar olabilir

ABD Başkanı Donald Trump da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında "kontrol dışı unsurlar" olabileceğini söyledi. Trump bu unsurları "katiller" olarak nitelendirdi. Amerikan CNN televizyonu ise Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın "yanlış giden bir sorgu sonucu öldüğüne" dair bir rapor hazırladığını öne sürdü.

Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da gazetecilere bir açıklama yaptı.

Trump, "kontrol dışı unsurlar" teorisini bu açıklamasında dile getirdi.

ABD Başkanı, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmediğini söylediğini de açıkladı.

Çarşamba günü Türkiye'ye gidecek olan Pompeo'nun Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

2 haftadır kayıp

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim'de giren gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan o tarihten bu yana haber alınamıyor.

Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta "sorgulandığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü" iddia ediyor. Suudi Arabistan ise bu iddiaları yalanlıyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan, Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin soruşturmada işbirliği yapıyor. Türk ve Suudi ortak çalışma grubundaki yetkililer Pazartesi günü önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bir araya geldi, daha sonra da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girip inceleme yaptı.

Böylece Türk polisi de olay sonrası ilk kez Başkonsoloslukta inceleme yapmış oldu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünün kanıtlanması durumunda "Riyad'ın sert çekilde cezalandırılacağını" söylemiş, Suudi Arabistan ise tehditlere "misliyle karşılık verileceğini" duyurmuştu.