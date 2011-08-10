-ABD'DEN SURİYE'YE YAPTIRIM KARARI WASHINGTON (A.A) - 10.08.2011 - ABD, Suriye'nin en büyük ticari bankası olan Commercial Bank of Syria ile mobil telefon operatörü Syriatel'e yaptırım uygulama kararı aldığını bildirdi. Kuzey Kore'ye mali hizmet sunduğu suçlamasıyla Suriye'nin devlet kontrolündeki bu en büyük bankasına yaptırım kararı alan ABD, uygulayacağı yaptırımlar çerçevesinde bu bankanın ABD'deki para ve malvarlıklarını donduracak ve Amerikan şirket ile vatandaşlarına bu banka ile iş yapmalarını yasaklayacak. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan yayınlanan açıklamada, yaptırımların bu bankaya bağlı Syrian Lebanese Commercial Bank'ı da hedefleyeceği belirtildi. ABD ayrıca rejime verdiği destekten ötürü Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf'a ait Suriye'nin en büyük mobil telefon operatörü Syriatel'e de yaptırım uygulayacağını açıkladı. ABD geçen mayısta Suriye rejimi ve destekçilerine, muhaliflerin gösterilerine kanlı müdahalesinden ötürü Devlet Başkanı Esad'da başlayarak yaptırım kararı almıştı.