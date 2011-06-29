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Dünya

ABD'den Suriye'ye yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. Suriye rejimini desteklemesinden ötürü İran'a da yeni yaptırımlar başlatıld

29 Haziran 2011 03:00

T24 - ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. Suriye rejimini desteklemesinden ötürü İran'a da yeni yaptırımlar başlatıldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Suriye güvenlik güçlerinin 4 ayrı branşını belirleyerek, bu kuruluşların ABD hukukuna tabi herhangi bir mal varlığının tespit edilmesi halinde, bunların dondurulacağını açıkladı.

Yaptırımların, söz konusu bu kuruluşlarla iş yapan uluslararası firmaların ve iş adamlarının faaliyetlerini de kısıtlayacağı kaydedildi. 


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