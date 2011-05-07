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Dünya

ABD'DEN SURİYE'YE UYARI WASHINGTON (A.A)

07 Mayıs 2011 10:52

-ABD'DEN SURİYE'YE UYARI WASHINGTON (A.A) - 07.05.2011 - ABD, "Suriye'nin kendi halkına karşı kabul edilemez tutumunun, daha sert uluslararası karşılık doğuracağı" uyarısında bulundu.  Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney yaptığı açıklamada, Suriye hükümetinin varolan tutumunda ciddi bir değişme olmadığının gözlendiğini, buna, hükümetin protestocuları öldürmesinin sona ermemesinin de dahil olduğunu ifade etti.  "ABD ve uluslararası alandaki partnerleri, Suriye Hükümeti'nin kendi halkına karşı tutumuna güçlü muhalefetlerini daha net ortaya koymak amacıyla ek adımlar atacak" denilen açıklamada, AB'nin Suriye rejimine yönelik kararlaştırdığı yaptırımların ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı da kaydedildi. 

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