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Dünya

ABD'DEN SURİYE'YE SEYAHAT UYARISI WASHİNGTON (A.A)

01 Nisan 2011 11:58

-ABD'DEN SURİYE'YE SEYAHAT UYARISI WASHİNGTON (A.A) - 01.04.2011 - ABD vatandaşlarından, çok gerekli olmadığı sürece Suriye'ye gitmemelerini, Suriye'de bulunan vatandaşlarından da 61 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle ülkeden ayrılmalarını istedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerikalılar, ''Suriye'de devam eden siyasi ve sivil karışıklık'' nedeniyle özellikle Lazkiye ve Dera kentlerine gitmemeleri yönünde uyarıldı.    Açıklamada, bu bölgelerdeki gösterilerin, Suriye güvenlik güçleri tarafından şiddet kullanarak bastırıldığına, birçok bölgede iletişimin kesik olduğuna ve karışıklığın devam ettiğine yönelik haberler bulunduğuna dikkati çekildi. 

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