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Dünya

ABD'DEN SURİYE'YE REFORM ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A)

02 Nisan 2011 03:02

-ABD'DEN SURİYE'YE REFORM ÇAĞRISI WASHINGTON (A.A) - 01.04.2011 - Beyaz Saray, Suriye Devlet Başkanı Beşsar Esad'a ise reform çağrısında bulundu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Esad'ın halkı için daha fazla özgürlük ve demokrasi için somut adımlar atması sorumluluğu bulunduğu kaydedildi. "Suriye hükümetinin halkın meşru isteklerine yanıt vermek için önemli bir fırsatı bulunduğu" belirtilen açıklamada, "halkın şikayetlerine şiddet kullanarak yanıt verilemeyeceği" ifade edildi. -CAN KAYIPLARI- Suriye'nin başkenti Şam'ın dış kesimlerindeki Duma'da güvenlik güçlerinin yönetim karşıtı protestoculara açtığı ateşte can kayıpları olduğu bildirildi. Fransız haber ajansı AFP, Şam'ın güneyindeki Duma'da 4 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu. Reuters ajansı da güvenlik güçlerinin 3 kişiyi öldürdüğünü belirtti. Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberde, ölenlerin "Özgürlük, özgürlük. Suriye halkı birdir" diye slogan atan 2000 dolayındaki göstericiler arasından olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Duma'daki Belediye Meydanı'nda toplanan kalabalığı dağıtmak için ateş açtığını söyledi.

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