ABD'den Suriye'ye müdahale uyarısı

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Suriye'de giderek artan şiddet olaylarının askeri bir müdahaleyi tetikleyebileceğini söyledi.

Suriye'nin Hula kasabasında çoğu kadın ve çocuk 100'den fazla kişinin öldürülmesi, ülkedeki şiddet olaylarının sonlandırılması için uluslararası bir müdahale ihtimalinin daha yüksek sesle dile getirilmesine neden oldu.

Suriye ile ilgili son gelişmeler konusunda Fox News'un sorularını yanıtlayan ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey de yaşananların askeri bir operasyonla sonuçlanabileceği mesajını verdi.

Dempsey, "Askeri seçenek her zaman masadadır... Ancak askeri liderler güç kullanımı konusunda her zaman tedbirlidir çünkü hiçbir zaman karşı taraftan ne geleceği konusunda emin olamayız. Bununla birlikte Suriye'deki bu kıyımlar nedeniyle o noktaya da gelinebilir" dedi.

ABD Genelkurmay Başkanı, Libya modelinin Suriye'de uygulanıp uygulamayacağı konusunda bir soruya ise, "Libya'da yaptığımız bazı şeylerin Suriye senaryosunda da uygulanabileceğine eminim ama kalıplarla hareket etme konusunda hep temkinli olmuşumdur" diye cevap verdi.