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Dünya

ABD'DEN SURİYE'YE ÇAĞRI WASHINGTON (A.A)

06 Temmuz 2011 00:10

-ABD'DEN SURİYE'YE ÇAĞRI WASHINGTON (A.A) - 05.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye silahlı kuvvetlerine Hama kentinden askerlerini çekmesi çağrısında bulundu. Bakanlık sözcüsü Victoria Nuland, ''ABD, Suriye'de barışçı göstericilere saldırıların sürmesinden çok endişe etmektedir'' dedi. Sözcü, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad rejiminin diyalogtan yana olduğunu açıkladığını ama bir yandan da halka saldırıları sürdürdüğünü söyleyerek, ''Suriye hükümetini acil olarak gözaltı ve sindirme kampanyasına son vermeye, Hama'dan ve diğer kentlerden askerlerini çekmeye, Suriyelilerin özgürce kendilerini ifade etmelerine izin vermeye ve demokrasiye gerçek bir geçişe çağırıyoruz'' dedi. Hama kentinde bugün 10 sivilin öldürüldüğü bildirilmişti.

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