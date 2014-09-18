ABD’den Suriyeli muhaliflere destek



ABD Başkanı Barack Obama tarafından planlanan Suriyeli muhaliflere askeri ekipman ve eğitim verilmesi yönündeki düzenleme Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi.

Temsilciler Meclisi'nde 156'ya karşı 273 oyla kabul edilen düzenleme Obama'ya 11 Aralık'a kadar yetki tanıyor.

Düzenleme, hükümetin fonlanmasına yönelik daha geniş kapsamlı harcama tasarısının içine değişiklik önergesi olarak ilave edildi. Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Buck McKeon tarafından hazırlanan 7 sayfalık değişiklik önergesi, Suriyeli muhaliflere verilecek destek konusunda Obama yönetimine sınırsız yetki verilmesinden endişe duyan milletvekillerinin bu endişelerini gidermeye yönelik bir takım kısıtlamalar da içeriyor.

Önergede, ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel'in muhaliflere herhangi bir eğitim faaliyetine başlamadan en az 15 gün önce Kongre üyelerini bilgilendirmesi zorunluluğu yer alıyor. Ayrıca, Pentagon, milletvekillerine her 90 günde bir muhaliflere yönelik faaliyetlerle ilgili son bilgileri içeren rapor sunmakla yükümlü kılınıyor.

Obama, karar sonrası yaptığı açıklamada böylece terör örgütü İslam Devleti ile mücadele açısından önemli bir adım attıklarını vurguladı.