ABD'den Suriyeli 'eğit-donat' muhaliflerine hava desteği



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Bill Urban, eğit-donat programı çerçevesinde oluşturulan Yeni Suriye Gücü'ne ilk kez Cuma günü havadan destek verildiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de Suriye lideri Başar Esad'ı eğit-donat programına tabi tutulmuş muhaliflere saldırmaması konusunda uyardı.

Eğit-donat programında eğitildikten sonra temmuz ayı ortasında Türkiye’den Suriye'ye giren 50 kişilik ilk ekip El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin saldırısına uğramış, bazı muhalifler öldürülürken diğerleri esir alınmıştı.

Rusya'nın tepkisi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Suriye ordusunu vurma planlarını eleştirdi. Lavrov, ABD'nin askeri müdahalesinin terörle mücadeleyi zora sokacağını kaydetti.

ABD askeri müdahalesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğine dikkat çeken Lavrov, sözkonusu tavrın IŞİD ve El Nusra Cephesi gibi terörist gruplarla mücadele için ortak cephenin oluşturulmasına engel oluşturacağını vurguladı.

Eğit-donat programının hedefi

ABD'nin Türkiye ile birlikte mayıs ayında başlattığı eğit-donat programı, her yıl 5 bin 400 muhalifin silahlı eğitimden geçirilmesini öngörüyor. Eğit-donat programından geçenlerin öncelikle IŞİD'le mücadele etmesi hedefleniyor.

Suriye'deki iç savaş dört yıldan beri devam ediyor. Londra merkezli ve muhalefete yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre, çatışmalarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bini buldu.