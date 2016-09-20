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BBC Türkçe

ABD'den, Suriye'de yardım konvoyuna saldırıya tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Halep yakınlarındaki saldırının, 'ateşkesin korkunç bir şekilde ihlali' anlamına geldiğini bildirdi. Suriyeli aktivistler saldırıda 12 kişinin öldüğünü bildrimişti.

20 Eylül 2016 13:09

ABD, Suriye ordusunun ülkede bir hafta süren ateşkesin sona erdiğini açıklamasından kısa süre sonra Halep kenti yakınlarında bir yardım konvoyuna düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Suriyeli aktivistler, Urum el-Kubra kasabası yakınlarında düzenlenen saldırıda, 12 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Suriye'de çatışmasızlık sona erdi: Yardım konvoyu vuruldu

Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı yazılı açıklamada, saldırının, 'ateşkesin korkunç bir şekilde ihlali' anlamına geldiğini bildirdi.

John Kirby ayrıca ABD'nin, Rusya ile gelecekte ne düzeyde işbirliği yapacağı ile ilgili olarak yeni bir değerlendirme yapacağını kaydetti.

Yardım konvoyunun güzergahının Suriye rejmi ve Rusya tarafından bilindiğini vurgulayan Kirby, Suriye halkının imdadına yetişen yardım görevlilerinin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Saldırının kimin tarafından düzenlendiği bilinmiyor.

Şam yönetiminden henüz olayla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Suriye Kızılayı'nın konvoyuna hava saldırısı düzenlendiğini doğrulayan Birleşmiş Milletler'in (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Durumlar Koordinatörü Stephen O'Brien, "Bu çirkin saldırı kasıtlı ise savaş suçudur" dedi.

Stephen O'Brien, saldırıyla ilgili olarak tarafsız ve bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

New York'taki BM Genel Kurulu toplantıları sırasında yapılacak çok sayıda görüşmede Suriye'deki son durum ele alınacak.

Ancak Amerikan yönetimi mevcut şartlarda Suriye'de yeniden ateşkes ilan edilebileceğini düşünmüyor.

Suriye'de başkent Şam dahil birçok bölgede yeniden şiddetli çatışmalar çıktığı, Halep'in muhaliflerin kontrolündeki kesiminde çok sayıda hava saldırısı düzenlendiği bildiriliyor.

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