ABD’den 'Suriye'de tampon bölge' iddiasına yanıt

ABD yönetimi, günlerdir tartışılan, Türkiye’nin Suriye’ye askeri açıdan müdahale edeceği yönündeki haberleri önemsiz karşıladı. Amerikan Dışişleri Sözcüsü, Ürdün’de de konuşulan Suriye’nin içinde tampon bölge yaratılacağı söylentileri için “Bizim elimizde şimdiye kadar bu planların herhangi birini destekleyen bir saha gerçeği yok” dedi. ABD'li sözcü, "Tek gördüğümüz gazete haberleri. O yüzden Türkiye ya da Ürdün’ün ne yapacağına dair şu noktada gerçekten de sağlam bir kanıt yok" diye konuştu.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Washıngton yönetimi, Türkiye’nin Suriye’ye müdahale edip sınırda bir tampon bölge yaratacağı yönündeki haberleri önemsiz karşıladı. Amerikan Dışişleri Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, şimdiye kadar bu konuda Türk tarafıyla bir iletişim yaşanmadığını ve bu planlara dair tek gördüklerinin de basın haberleri olduğunu belirterek “Bizim elimizde şimdiye kadar bu planların herhangi birini destekleyen bir saha gerçeği yok” dedi. Suriye’de tampon bölge yaratılması konusunda Amerika’nın pozisyonunun ise değişmediğini belirten Toner, “Büyük zorluklar içeriyor” diyerek ABD’nin böyle bir çabanın içinde bulunmayı düşünmediğini net biçimde belli etti.

Pozisyonumuz değişmedi

Toner, Ürdün ve Türkiye’nin Suriye’de tampon bölge yaratmaya hazırlandığı yönündeki yorumlara ilişkin şöyle konuştu: “Uçuşa yasak ya da askeri kontrol bölgeleri denilen konuda pozisyonumuz değişmedi. Bunu podyumdan defelarca tartışıp ele aldık. Uçuşa yasak bölge yaratılması ve uygulanması ya da diğer her türlü askeri müdahaleyle oluşturulan bölge büyük zorluklar içeriyor. Bu konuda çok açık olduk. Bu zorluklara askeri, mali, ayrıca insani şartlara dair olanlar dahil."

‘Tek gördüğümüz gazete haberleri’

Toner, Türkiye’nin Suriye’de tek başına tampon bölge oluşturması fikrine ABD’nin destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya ise “Bu dediğiniz son derece varsayıma dayalı. Ve açıkçası bizim elimizde şimdiye kadar bu planların herhangi birini destekleyen bir saha gerçeği yok. Tek gördüğümüz gazete haberleri. O yüzden Türkiye ya da Ürdün’ün ne yapacağına dair şu noktada gerçekten de sağlam bir kanıt yok” diye cevap verdi.

‘Bizim için karmaşık’

Amerikan Dışişleri Sözcüsü, şimdiye kadar bu konuşulan planlarla ilgili Türk tarafıyla bir görüşme olup olmadığına dair “Ankara’daki Büyükelçilğimizin herhangi bir plan konusunda bilgilendirildiğinden haberim yok. Yarın (bugün) bir araya gelecekler. Ne çıkacağına bakalım” dedi. Toner, Türkiye’nin Suriye’ye bir müdahale düşündüğü yönünde çıkan haberlerden endişeli olup olmadıkları konusunda ise “Herhangi bir tampon bölge yaratmanın lojistik zorluklarına dair endişelerimizi dile getirdik. Kendimiz açısından bunun karmaşık bir mesele olduğu konusundaki pozisyonumuz aynı. Türk hükümetinin bir karar vermesine bakalım” diye konuştu.