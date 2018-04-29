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BBC Türkçe

ABD'den Suriye'de hava saldırısı: 'Vurulan konvoyda İranlı milisler de bulunuyor'

Suriye'de hükümet güçlerine ait bir konvoya, Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon hava kuvvetleri tarafından saldırı düzenlendi. Ürdün sınırında vurulan konvoyda İranlı milis güçlerin de bulunduğu iddia edildi.

29 Nisan 2018 20:30

Suriye'de hükümet güçlerine ait bir konvoya Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyon hava kuvvetleri tarafından saldırı düzenlendi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili saldırının Ürdün sınırında gerçekleştiğini açıkladı.

Aynı yetkili AFP Haber Ajansı'na, "At-Tanf'ta bulunan koalisyon güçlerine ait bir askeri üsse doğru ilerleyen konvoy, vurulmadan önce defalarca uyarıldı" dedi.

Hava saldırısının konvoyun ön bölümünde yer alan araçları hedef aldığı da belirtildi.

Reuters Haber Ajansı bir kaynağa dayandırdığı haberinde , askeri üsse 27 kilometre kala vurulan ve 12 kamyondan oluşan konvoyda "İran ve Suriyeli milis güçlerin bulunduğunu" duyurdu.

At-Tanf'taki askeri üste, İngiliz ve Amerikan ordusuna bağlı komandoların bulunduğu ve buranın daha önce hedef alındığı bildirildi.

Konvoyu durdurmak için, Suriye hükümeti ile işbirliği halinde olan Rusya ile de temasa geçildiği, saldırı öncesi ise son olarak uyarı atışı yapıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz ay ABD önderliğindeki koalisyon güçleri ve Suriyeli muhalifler, üsse yönelik bir IŞİD saldırısını birlikte önlemişti.

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