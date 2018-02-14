ABD'den Suriye raporu: Muhalifler artık Esad'ı devirecek güçte değil!

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Daniel Coates, "Suriye muhalefetinin artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek güçte olmadığını, ancak önümüzdeki bir yıl içinde çatışmayı sürdürebilecek yetenekte olduğunu" söyledi.

Sputnik'in haberine göre, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nin sitesinde yayınlanan Coates'un raporunda, "Suriye muhalefetinin 7 yıldır süren isyanı muhtemelen artık Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirecek veya giderek artan askeri geri kalmışlığı yok edecek güçte değil" ifadelerine yer verildi.

Raporda, "İsyancılar muhtemelen çatışmayı en azından önümüzdeki bir yıl daha sürdürecek gücü koruyacak" dendi.