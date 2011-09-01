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Dünya

ABD'den Suriye Dışişleri Bakanı'na: Utanmaz piyon

ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim’i ''utanmaz piyon'' olarak niteledi.

01 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD Başkanı Barack Obama yönetimi, Suriye Dışişleri Bakanı Velid El Muallim’i ''utanmaz piyon'' olarak niteledi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland, Muallim için diplomatik teamüllere uymayan bir dil kullanarak, Suriye dışişleri bakanının "utanmaz bir piyon ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın avukatı" olduğunu söyledi.


Noland, Muallim’in, 5 aydır Suriye hükümetinin muhalifleri sindirme operasyonlarında işlediği suçlardan kişisel olarak sorumlu olduğunu kaydetti.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Muallim’i, hükümetinin vahşetini ve müttefiki İran’dan aldığı desteği saklamaya çalışmakta kilit rol almakla da suçladı.


Nuland, Muallim’in, Suriye’nin kalabalıkları sindirme teknikleri ve acımasız şiddet türleri için İran’dan stratejik ve teknik destek sağlamasına yardım ettiğini de ileri sürdü.


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