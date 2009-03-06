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Dünya

ABD'den Sudan'a kınama

ABD, Sudan'ın uluslararası yardım kuruluşlarını sınır dışı etmesini kınadı.

06 Mart 2009 02:00

ABD, Sudan'ın uluslararası yardım kuruluşlarını sınır dışı etmesini kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gordon Duguid, "Sudan Hükümetinin, uluslararası insani yardım kuruluşlarını sınır dışı etmesini kınıyoruz. Bu karar, milyonlarca mültecinin hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir" denildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Darfur'da katliam yaptırarak insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen Sudan lideri Ömer Beşir hakkında önceki gün tutuklama emri çıkarınca, Hartum hükümeti 13 uluslararası sivil toplum örgütünün Sudan'ı terk etmesini istemişti.

BM'ye göre, Sudan'ın batısındaki Darfur'da 2003 yılından beri süren çatışmalarda yaklaşık 300 bin kişi öldü. BM sözcüsü Michele Montas, 13 yardım kuruluşunun "Darfur'da yardım gören 4,7 milyon Sudanlının yaşam kaynağı açısından anahtar öneme sahip olduğunu" söylemişti.

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