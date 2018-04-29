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BBC Türkçe

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan sonra Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales de, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Morales, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı görüşme sonrası, ülkesinin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için tali

29 Nisan 2018 20:30

Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'den sonra Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için gerekli talimatı verdiğini açıkladı.

açıklamada https://www.facebook.com/JimmyOficial/photos/a.521885541216591.1073741847.158778054194010/1768695479868918/?type=3&theater

ABD Başkanı Donald Trump İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını açıklamıştı.

Bunun üzerine Türkiye ile Yemen, "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapan bir karar tasarısı hazırlayarak BM'ye sunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, tasarıya destek verecek ülkelere maddi yardımı kesebileceklerini söylemişti.

Perşembe günü BM Genel Kurulu'nda oylanan tasarı, Trump'ın tehditlerine rağmen 128 oyla kabul edildi.

Tasarının aleyhine oy kullanan dokuz ülkeden biri de Guatemala'ydı.

Fakirlikle mücadele eden Orta Amerika ülkesi Guatemala, ABD'nin 'ekonomik büyüme yardımı' kapsamında en çok destek alan 11 ülkeden biri.

İsrail, 1980 yılında Kudüs'ün tamamını başkenti ilan etmiş ancak bugüne kadar bu kararı tanıyan devlet olmamıştı. Bu anlamda, Trump'ın kararı bir ilk.

BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, Kudüs'ün durumuna ilişkin diğer kurul kararları gibi bağlayıcı değil ancak siyasi ağırlık taşıyor.

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