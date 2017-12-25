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Dünya

ABD'den sonra bir ülke daha elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti

25 Aralık 2017 05:37

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, bugün resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile yaptığı görüşmeden sonra büyükelçiliği taşımaya karar verdiğini söyledi. 

Reuters'ta yayımlanan habere göre Morales, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için talimat verdiğini açıkladı.

BM'de ret oyu veren 9 ülkeden biriydi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalırken 21 ülke de oylamaya katılmamıştı. Guetemala, oylamada ABD'nin yanında yer alan 8 ülkeden biriydi.

Oylamada ABD ve İsrail’in yanı sıra, sadece Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı. Bunun yanı sıra Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Litvanya, Lesoto, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Tuanda, Soloman adaları, Güney Sudan, Trinida Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.

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