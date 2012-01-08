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Dünya

ABD'den son uyarı: Hürmüz'ün kapatılmasına göz yummayacağız

ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapaması halinde...

08 Ocak 2012 02:00

T24 - ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapaması halinde gereken yanıtı alacağını belirtti. 



Basra Körfezi’nin kapısı kabul edilen Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine kapatılmasının "kırmızı çizgi"yi aşacağını dile getiren Panetta, "Biz, ABD olarak, Hürmüz'ün kapatılmasına göz yummayacağımızı açıkça belirttik" dedi.

CBS televizyonuna konuşan Panetta'dan sonra söz alan ABD Genel Kurmay Başkanı Martin Dempsey, İran'ın kapatabileceğini söylediği Hürmüz Boğazı'ndan dünya petrolünün yüzde 20'sinin geçtiğini ifade etti.

İran’dan farklı isimler, ABD ve Avrupa’nın Tahran’a nükleer programına yaptırım kapsamında petrol ambargosu uygulaması durumunda boğazı kapatabileceklerini belirtmişlerdi.                 

Tahran’ın askeri potansiyelinin İran’ın Hürmüz boğazında hava saldırıları, sabotaj yapmaya yetecek kapasitede olduğu ifade ediliyor.

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