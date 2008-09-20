ABD'den Soğuk Savaş iması

ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, Rusya’nın Gürcistan’a girmesiyle kendi kendini izolasyona ittiğini savunarak, “Son Gürcistan olaylarıyla Rusya tam anlamıyla Soğuk Savaş dönemindeki SSCB gibi davranmaya başladı. İçte despot ve otoriter rejim kök salmaya devam ederken, dünyaya karşı da saldırgan politika izleniyor” dedi.

“Uygar dünya seyirci mi kalacak?” diye soran Rice, Moskova’nın tavrını gözden geçirmemesi durumunda dünyada Nikaragua ve HAMAS’tan başka konuşacak kimse bulamayacağını öne sürdü.

Rice bu konuşmayı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında harabeye dönen Avrupa kıtasını ayağa kaldırmak üzere ABD’nin uyguladığı plana ismini veren Marshall Vakfı binasında yaparak, “Rusya’ya karşı ABD ile AB tek ses olmalı” mesajını verdi. ABD Savunma Bakanı Robert Gates de, Rusya’nın Gürcistan’a bir daha silahla gitmeye kalkması durumunda, karşısında ABD’yi bulacağını belirtti.

ABD’nin açıklamalarına ilk tepki, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev’den geldi. ABD’yi eleştiren Medvedev, “Birileri bizim gerçekten otoriter, diktatör bir yönetim olmamızı istiyor. ‘Bakın Ruslar gerçek yüzlerini gösterdi’ deyip aramıza yeni bir Demir Perde örmek istiyorlar. Bu yola girmeyiz” dedi

Rusya: İçe kapanmayız

Karadeniz kıyısındaki Soçi şehrinde dünyanın önde gelen şirket yönetici ve sahiplerini bir araya getiren Rusya Başbakanı Vladimir Putin de, ABD’ye yüklendi. Putin, “Ulaslararası izolasyon istediğimizi kim söylemiş. Günümüzde Rusya, dünyanın yedinci ekonomisi olarak Avrupa’ya yaklaştı. Büyümeyi hedefleyen bir ülke, içe kapanmayı düşünür mü?” dedi. Putin, “Yeni bir Soğuk Savaş’ı değil, dünyaya daha fazla açılmayı istiyoruz. Kimileri boş laf üretmek yerine, dünyayı, yol açtıkları mali krizin içinden bir an önce çıkarmanın yollarını arasınlar” dedi.