ABD'den sinyal geldi borsa coştu

Dünya borsalarında ki artışlarla birlikte güne yükselişlerle başlayan IMKB 50 bini aştı.

IMKB endeksi bir buçuk günlük aranın ardından, dün ABD'den gelen verilerle yükselen dünya borsalarının da etkisiyle büyük yükselişler yaşanıyor. Endeks seans içerisinde 50.231,64 seviyelerine kadar ulaştıktan sonra bir miktar gerileme yaşandı ve birinci seansın sonunda , 670,54 puan artarak 49.577,49 puandan kapandı.

İMKB Bileşik Endeksi birinci seans başlangıcında, çarşamba günü yapılan tek seans kapanışına göre yüzde 1,86 oranında 910,60 puan artarak 49.817,55 puan seviyesinde açılmıştı.

Dövizde piyasalarına bakılacak olursa, Dolar değer kaybederek 1,4880 seviyelerine geriledi. Euro'da da düşüş yaşanırken 2,2020 liradan el değiştiriyor.