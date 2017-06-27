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Dünya
Deutsche Welle

ABD'den silah açıklaması: Rakka sonrası yardım sürecek

ABD Savunma Bakanı Mattis, Rakka'nın IŞID'den geri alınmasından sonra da ABD'nin Suriyeli Kürtlere silah sağlamaya devam edeceğini söyledi.

27 Haziran 2017 18:06

IŞİD'e karşı savaş bittikten sonra YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) verilen silahların geri alınacağı yönünde Türkiye'ye verilen taahütle ilgili ABD Dışişleri Bakanı Jim Mattis'ten açıklama geldi.

Almanya'ya giderken yanında bulunan gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mattis, Suriyeli Kürtlere silah yardımının süreceğini söyledi. Associated Press'in haberine göre Mattis Türkiye'ye verilen silahları geri alma sözünün bir sonraki görevin yeri ve zamanına bağlı olduğunu vurguladı.

Gelecek hafta Brüksel'de Türk mevkidaşı Fikri Işık'la biraraya gelecek olan Mattis, bütün silahların geri alınıp alınmayacağı konusundaki soruya ise "elimizden geleni yapacağız" şeklinde cevap verdi.

Türkiye'ye YPG mektubu

Mattis'in geçtiğimiz hafta Işık'a mektup göndererek YPG'ye gönderilen silahlarla ilgili Türkiye'nin duyduğu kaygıları gidermeye çalıştığı bildirilmişti.

Türk Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan Reuters haberinde YPG'ye tahsis edilen silahların IŞİD'e karşı operasyonlar sonlandıktan sonra geri alınacağını bilgisinin mektupta yer aldığı aktarılmıştı.

Ayrıca silahların envanter listesini de her ay düzenli olarak Türkiye ile paylaşacağı belirtilmişti.

ABD'nin Rakka operasyonu için YPG öncülüğündeki SDG'ye silah gönderme kararı alması Ankara-Washington ilişkilerinin gerilmesine yol açmıştı. Mayıs ayında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Somali Konferansı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım'la görüşen Mattis, Yıldırım'a YPG konusunda güvence vermiş, PKK konusunda Türkiye'ye yüzde yüz katıldıklarını söylemişti.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı olarak gördüğü YPG'ye desteğini saklamayan ABD, Suriyeli silahlı grubu PKK'nın aksine, terör örgütü listesinde bulundurmuyor.

Trump, YPG'ye silah gönderilmesine Mayıs ayında onay vermişti. Türkiye ise YPG tarafından bir tehdit algılaması durumunda karşılık vereceğini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/SSB,ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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