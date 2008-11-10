ABD’den sigorta devine yeni yardım programı

ABD hükümeti, sigorta devi American International Group (AIG) için yeni bir yardım programı açıkladı.



Amerikan Merkez Bankası'ndan (FED) yapılan açıklamada, zor durumdaki sigorta devini destekleme planının yeniden yapılandırıldığı duyuruldu.



Buna göre ABD Hazinesi, 40 milyar dolarlık yeni ihraç edilen öncelikli AIG hissesini satın alacak.



Öte yandan, AIG'den yapılan açıklamada, 3. çeyrekte grubun hisse başına 9,05 dolar zarar ettiği bildirildi. Grup, bir yıl önce aynı çeyrekte hisse başına 1,44 dolar kar elde etmişti.



ABD hükümeti, AIG'nin çökmesini engellemek için geçen ay şirkete ilk olarak 85 milyar dolar aktarılmasını kararlaştırmış, daha sonra buna ilave olarak 38 milyar dolar daha kredi sağlanmıştı.



